Torna a casa e la trova sottosopra | topi d' appartamento in via Locchi

Una domenica da incubo per un residente di via Locchi: al rientro, ha trovato la sua casa devastata. I ladri, abilissimi, hanno forzato la porta blindata e rubato soldi e gioielli, lasciando dietro di sé solo caos. Questo episodio non è isolato; segnala un trend allarmante di furti in appartamenti. La sicurezza domestica è più che mai una priorità! Attenzione ai dettagli: ogni protezione può fare la differenza.

I topi d'appartamento colpiscono in via Locchi, portando via da un appartamento soldi e monili. Lo riporta il Piccolo: ieri, domenica 1 giugno, il proprietario è tornato a casa dopo alcuni giorni e ha trovato la casa a soqquadro. I ladri avevano aperto la porta blindata ma non sono stati rilevati.

