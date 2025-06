Torino nell' inferno del quartiere Barriera di Milano

Torino si trova in una situazione allarmante nel quartiere Barriera di Milano, dove il degrado e la violenza hanno preso piede. Le maxi risse e i regolamenti di conti raccontano una realtà inedita, che spinge addirittura i commercianti storici a chiudere le loro botteghe. Un grido d'allerta per una città che sta combattendo contro un fenomeno di criminalità sempre più aggressivo. La sicurezza è un tema cruciale: come reagiremo?

Reportage nel quartiere Barriera di Milano a Torino, teatro di maxi risse con mazze e coltelli e di regolamenti di conti. I pattugliamenti non bastano ad arginare la violenza e alcuni commercianti, anche di storiche botteghe, decidono di chiudere l'attività per sempre. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Torino, nell'inferno del quartiere Barriera di Milano

