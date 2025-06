Tony Gilroy | Per Disney lo streaming era morto ma per Andor mi ha dato 650 milioni

Tony Gilroy, regista di "Andor", ha rivelato che, mentre Disney considerava lo streaming in calo, la sua serie ha fruttato ben 650 milioni. Un’inversione di tendenza che dimostra come le storie forti possano risollevare il settore. In un’epoca in cui le piattaforme cercano nuovi modi per catturare l'attenzione, "Andor" si afferma come uno dei progetti più audaci e costosi, segnando un nuovo standard per la narrativa seriale. Non perderti

Il regista e produttore ha parlato della realizzazione della serie Star Wars in un contesto in cui lo streaming non era affatto considerato prioritario La serie Andor, una delle più apprezzate del mondo recente di Star Wars, ha richiesto un budget enorme per essere realizzata, almeno secondo quanto dichiarato dal suo autore, Tony Gilroy. Questa settimana, in occasione dell'ATX Television Festival, Gilroy ha confermato con disinvoltura ciò che gli addetti ai lavori sapevano da tempo: Andor è costata oltre 650 milioni di dollari. Questa cifra per realizzare 24 episodi per una piattaforma di streaming che, secondo la Disney, non è mai valsa la pena di investire.

