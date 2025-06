Tommy Cash a Lecco | una giornata di relax sul lago di Como per la star di Espresso macchiato

Tommy Cash, il nuovo re dell'espresso macchiato, ha scelto Lecco per una pausa di relax sul lago di Como. Tra risate e selfie, il rapper estone ha festeggiato non solo il suo tormentone, ma anche i 130 anni della Canottieri Lecco. In un’epoca in cui la musica si fonde con lo stile di vita, la sua presenza è un segnale che il divertimento e l'arte possono andare di pari passo. Un momento che celebra la cultura, la bellezza e la convivialità . Non perdere

Lecco, 2 giugno 2025 – Tra un espresso macchiato e l'altro, Tommy Cash si è concesso una giornata di svago a Lecco sul lago di Como. Il rapper estone, autore del tormentone dell'anno – Espresso macchiato appunto – ieri è stato ospite alla Canottieri Lecco, lo storico club sportivo che compie 130 anni. Costume a righe, canottiera in tinta e ciabette bianche indosso, oltre che per un pranzo al ristorante della Canottieri, Tommy Cash ne ha approfittato per un tuffo nel lago e un giro in canoa, svelando gambe tatuate. Pur ritagliandosi momenti di isolamento per ascoltare un po' di musica, leggersi un libro e riposare al sole, l'artista non si è sottratto a selfie, autografi e strette di mano ai tanti che lo hanno avvicinato per salutarlo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it Š Ilgiorno.it - Tommy Cash a Lecco: una giornata di relax sul lago di Como per la star di “Espresso macchiato”

