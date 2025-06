Tommaso Perrino guida l' Open d' Italia Disabili al Conero Golf Club

Tommaso Perrino brilla nell’Open d’Italia Disabili, conquistando il comando con un eccellente 71 colpi! Questo torneo, parte del circuito EDGA, non è solo una competizione, ma un’opportunità per celebrare il talento e la determinazione degli atleti disabili. Con il Conero Golf Club che fa da cornice, l’evento sottolinea l'importanza dello sport inclusivo nella nostra società. Riuscirà Tommaso a mantenere il primato? La sfida è aperta!

Tommaso Perrino ha preso il comando con 71 colpi nella 25ª edizione dell’ Open d’Italia Disabili patrocinato dalla Regione Marche, torneo internazionale del circuito European Disabled Golf Association (EDGA). Sul percorso del Conero Golf Club (par 71) di Sirolo nella gara ospitata per il secondo anno consecutivo dalla Regione Marche, presenting sponsor anche per il 2026 nell’ambito di un accordo triennale con la Federazione Italiana Golf, il 41enne professionista livornese, campione in carica e vincitore per quattro volte dell’evento (2019, 2021, 2022 e 2024), proverà a fare la cinquina. Nel round conclusivo Perrino, numero 13 del WR4GD ranking EDGA (categoria “gross”) e Ambassador del Settore Paralimpico FIG, potrà contare su un vantaggio di due colpi sul tedesco René Schwenk, secondo con 73 (+2). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it