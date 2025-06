Tom Hiddleston Tra Chuck e il suo Segreto su Bond | La Magia di Ogni Vita

Tom Hiddleston, l'irresistibile Loki, torna a sorprenderci con 'The Life of Chuck', un'opera che esplora la magia della vita attraverso gli occhi di un uomo comune. Ma c'è un mistero avvincente: il segreto su James Bond è l'elefante nella stanza. Perché Hiddleston non ne parla? Forse dietro questa scelta c'è un tema universale: la vulnerabilità dell'essere umano. Curioso di scoprire di più sulla sua visione?

L'attore di Loki si apre sul suo ruolo in 'The Life of Chuck', tratto da Stephen King, e spiega perché il capitolo 007 resta rigorosamente off-limits nelle sue interviste.

