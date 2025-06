Tom Cruise racconta com’è nato il monologo più iconico di Magnolia

Durante una recente intervista, Tom Cruise ha rivelato di aver scritto personalmente uno dei monologhi più iconici di Magnolia, il film di Paul Thomas Anderson uscito nel 1999. Tom Cruise è noto per girare personalmente le sue acrobazie spettacolari, ma pochi sanno che in almeno un'occasione si è cimentato anche nella scrittura. L'attore, protagonista del franchise Mission: Impossible, ha raccontato un retroscena sorprendente durante un incontro al BFI Southbank con Edith Bowman, in cui ha parlato del nuovo capitolo della saga The Final Reckoning e della sua lunga carriera. Il monologo di Magnolia Nel corso della conversazione, Cruise ha ricordato l'esperienza sul set di Magnolia, film diretto da Paul Thomas Anderson, definito dallo stesso regista come "il miglior film che abbia mai fatto". 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Tom Cruise racconta com’è nato il monologo più iconico di Magnolia

