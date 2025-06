Tognozzi Juve l’ex dirigente del Granada può davvero tornare in bianconero? Tutta la verità dopo le voci di questi giorni

Le voci su Matteo Tognozzi, ex dirigente del Granada, riaccendono l'interesse attorno alla Juventus in un momento cruciale per il club. Dopo un periodo di incertezze, il ritorno di un volto noto potrebbe rappresentare una mossa strategica per rilanciare le ambizioni bianconere. In un calcio sempre più caratterizzato da scelte audaci, la figura di Tognozzi potrebbe rivelarsi decisiva per riconquistare il cuore dei tifosi e la competitività sul campo. Rimanete sintonizzati!

: ecco che cosa filtra. Tra i dirigenti accostati alla Juve in queste ultimissime settimane c’è anche Matteo Tognozzi, che in bianconero ha già operato in passato fino a ottobre del 2023. Per l’ex dirigente del Granada si tratterebbe dunque di un ritorno, anche se non è l’unica opzione sul tavolo: secondo Tuttosport restano vive le ipotesi Massara e Diego Lopez, accanto a loro occhio anche a Salihamidzic. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Tognozzi Juve, l’ex dirigente del Granada può davvero tornare in bianconero? Tutta la verità dopo le voci di questi giorni

Leggi anche Tuttosport: Giuntoli-Juve, è addio? Massara o Tognozzi per sostituirlo - La Juventus è in fermento: il possibile addio di Massara apre scenari intriganti. Con il quarto posto all'orizzonte, il club bianconero prepara cambiamenti significativi.

