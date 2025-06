Togliamo l’odio dal linguaggio della politica

Togliere l'odio dal linguaggio politico è più che mai urgente. Umberto Eco aveva già previsto il potere distruttivo dei social, dove chiunque può esprimere opinioni tossiche. Oggi, il fenomeno è amplificato, e le conseguenze sono sotto i nostri occhi. È tempo di dare voce a chi costruisce, non a chi distrugge. Scopri come possiamo difendere il dialogo civile e recuperare la dignità della politica. La responsabilità è nostra!

Una decina di anni fa, Umberto Eco aveva visto giusto. "I social danno diritto di parola a legioni di imbecilli che prima parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino, senza danneggiare la collettività". Oggi le cose sono peggiorate: le legioni di imbecilli sono aumentate, e al loro interno crescono falangi di individui pericolosi, quelli che strizzano il cervello di un’adolescente fino a portarla al suicidio, o minacciano i figli di esponenti politici, preferibilmente di governo, ma non solo. E usiamo non a caso la parola minaccia, perché augurare alla figlia della premier, Ginevra, di fare la stessa fine di Martina, uccisa a pietrate dall’ex ragazzo, assomiglia molto al comportamento descritto nell’articolo 612 del Codice penale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Togliamo l’odio dal linguaggio della politica

