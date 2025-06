Tiro con l’arco nuove regole in Coppa del Mondo Meno frecce di qualifica ma con l’11

Il tiro con l'arco si prepara a stupire: con nuove regole che riducono il numero di frecce nelle qualifiche, la terza tappa della Coppa del Mondo 2025 ad Antalya promette di essere entusiasmante! Questa rivoluzione non solo rende le competizioni più rapide, ma aumenta anche la tensione per gli atleti, trasformando ogni colpo in un'opportunità da non perdere. Un'occasione imperdibile per vedere i migliori arcieri sfidarsi in un contesto mozzafiato!

Il tiro con l'arco internazionale tornerà di nuovo protagonista fra pochi giorni con la terza tappa della Coppa del Mondo 2025. Dopo il debutto ad Auburndale (Stati Uniti) e il secondo meeting a Shanghai (Cina), il massimo circuito planetario approderà ad Antalya, in Turchia, in uno dei templi della disciplina. La principale novità sarà rappresentata dalla volontà, da parte della federazione internazionale, di testare due nuove regole: la prima riguardante il minor numero di frecce di qualifica per i ranking round, passando dalle attuali 72 alle "sole" 60 dei prossimi giorni, la seconda invece focalizzata sull 'introduzione dell'11 nei possibili punteggi, andando oltre il canonico 10 nei casi in cui la freccia faccia riscontrare una "x" – ovvero il centro del centro – dopo la sua "traiettoria di viaggio" verso il bersaglio.

