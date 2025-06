Timothée Chalamet ha scelto un look su misura per la sua ultima apparizione della stagione

Timothée Chalamet ha rubato la scena con un audace completo in pelle per il suo ultimo spettacolo alla partita dei New York Knicks. In un'epoca in cui l'originalità è la vera protagonista della moda, l'attore dimostra che si può essere stilosi anche senza la divisa ufficiale. Questo look non è solo una scelta personale, ma un segnale di come lo sport e il fashion si intrecciano sempre più, creando tendenze che affascinano fan e fashionisti.

A meno che tu non faccia parte della squadra, indossare l’intera divisa non è per niente cool. Ma Timothée Chalamet, fan di lunga data dei New York Knicks, ha trovato un’alternativa alla moda: un completo su misura in pelle, dalla testa ai piedi. Alla partita di sabato tra i New York Knicks e gli Indiana Pacers, l’attore si è presentato a bordo campo con una giacca in pelle arancione dal taglio squadrato, con il logo triangolare dei Knicks ricamato sul petto. La giacca si ferma perfettamente alla vita – un upgrade di alta moda rispetto alle t-shirt tagliate che spopolano su TikTok. Inoltre, slancia anche un po’ la figura. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Timothée Chalamet ha scelto un look su misura per la sua ultima apparizione della stagione

