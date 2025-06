Tijana Radonjic modella serba di 19 anni muore durante un volo in parasailing | ‘Forse un attacco di panico’

Una tragica notizia scuote il mondo della moda e del turismo: Tijana Radonjic, modella serba di soli 19 anni, è morta durante un volo in parasailing a Budva. Si ipotizza un attacco di panico. Questo evento mette in luce i rischi spesso trascurati nell’industria dell’intrattenimento e la pressione che i giovani talenti affrontano. La sua scomparsa è un richiamo alla sicurezza, ma anche un invito a riflettere sulle esperienze avventurose che ci circond

Tragedia durante le riprese di un video promozionale. Una tragedia ha colpito la località turistica di Budva, in Montenegro, dove Tijana Radonjic, giovane modella serba di 19 anni, ha perso la vita durante un volo in parasailing organizzato per la promozione di un'agenzia turistica. La ragazza si sarebbe slacciata l'imbracatura di sicurezza a circa 50 metri d'altezza, precipitando nel Mar Adriatico. L'incidente è avvenuto il 28 maggio 2025. Secondo le prime ricostruzioni, Tijana era stata ingaggiata per un cortometraggio destinato a promuovere esperienze turistiche estive. Il progetto prevedeva una scena in cui la giovane, in bikini, sorvolava sorridente la riviera di Budva, trainata da un motoscafo.