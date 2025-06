Thunderbolts Box Office | Incassi Breakeven E Futuro Nel MCU

"Thunderbolts" ha superato il budget iniziale, ma gli incassi al box office sollevano domande cruciali sul suo futuro nel Marvel Cinematic Universe. In un’era in cui i supereroi stanno affrontando una crescente concorrenza, il film si distingue per la sua narrativa audace. Riuscirà a raggiungere il breakeven e garantire un sequel? Un’analisi che invita a riflettere sull'evoluzione della saga e sulle aspettative del pubblico!

Analisi dettagliata degli incassi di Thunderbolts: ha superato il budget, ma basterĂ per il profitto? Proiezioni, confronto con altri film Marvel e speranze per un sequel.

