Thunder la ricetta Daigneault | Restiamo noi stessi basterà E Caruso sogna già la parata

Oklahoma City si prepara a vivere un momento storico: le Finals sono all'orizzonte e i Thunder, con una squadra giovane ma sorprendentemente matura, puntano alla vittoria! Caruso sogna già la parata, mentre la ricetta daigneault promette di mescolare talento e determinazione. Un trend interessante? La rinascita delle squadre giovanili nel panorama NBA, che sta rivoluzionando il gioco. Siamo pronti a scrivere una nuova epoca del basket!

Oklahoma City si prepara alle Finals, che giocherà da favorita. La guardia di origini italiane: "Siamo giovani ma al tempo stesso matura". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Thunder, la ricetta Daigneault: "Restiamo noi stessi, basterà". E Caruso sogna già la parata

