Thiago Motta torna in Serie A? L’ex Juve contattato da quella rivale | è il nome in pole ma ci sono altri tre profili

Thiago Motta pronto a tornare in Serie A? La notizia rimbalza tra i corridoi del calcio italiano, mentre l'Atalanta cerca il suo nuovo timoniere dopo l'addio a Gasperini. In un contesto di cambiamento, la rivalità si fa sempre più accesa e Motta potrebbe infiammare il campionato. Con altri tre nomi sul tavolo, chi sarà il prescelto? Non perdere l’occasione di seguire questo intrigante balletto di allenatori!

Thiago Motta torna in Serie A? L’aggiornamento sulle panchine italiane e sul futuro del tecnico della Juve. L ’Atalanta apre ufficialmente il nuovo corso dopo l’addio a Gasperini e avvia i casting per la panchina in vista della stagione 20252026. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, ci sono già stati contatti con Thiago Motta, ex tecnico della Juve. Nei prossimi giorni verranno valutati anche i profili di Raffaele Palladino e Ivan Juric. La decisione definitiva è attesa entro fine mese. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Thiago Motta torna in Serie A? L’ex Juve contattato da quella rivale: è il nome in pole ma ci sono altri tre profili

Leggi anche Kolo Muani Juve, cosa è cambiato tra Thiago Motta e Tudor? «Si vede una differenza importante col nuovo allenatore, ecco perché» – VIDEO - Nella recente puntata di Tribuna Juve, Paolo Rossi e il tattico Adriano Bacconi analizzano l'impatto di Randal Kolo Muani sotto la guida di Tudor, evidenziando le differenze rispetto a Thiago Motta.

