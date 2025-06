Thiago Motta nerazzurro | la svolta nelle prossime ore

Thiago Motta torna a far parlare di sé: si profila un incontro decisivo per la sua possibile panchina nell’Inter, nel bel mezzo di un valzer frenetico che coinvolge i grandi nomi del calcio italiano. Con il calciomercato che entra nel vivo, ogni scelta può rivelarsi cruciale. Riuscirà Motta a portare una ventata di novità in un club che cerca l’ennesima rinascita? La risposta nelle prossime ore!

Incontro per la panchina con l’ex tecnico bianconero, ennesimo scossone nel valzer delle panchine nel nostro campionato I primi giorni di calciomercato si stanno già rivelando bollenti, come vi stiamo raccontando sulle nostre pagine. Se la settimana scorsa è stata all’insegna di movimenti intensi sul fronte panchine, anche a breve si prevedono ore concitate, specialmente per quanto riguarda Juventus e Inter. – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) Entrambe impegnate nel Mondiale per Club, a breve, ma con decisioni importanti da prendere altrettanto rapidamente sul loro futuro. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Thiago Motta nerazzurro: la svolta nelle prossime ore

