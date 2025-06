Theo Hernandez verso l’Arabia conferme sull’interesse per Cambiaso

Il futuro di Theo Hernandez al Milan è appeso a un filo, con l’Arabia Saudita che si fa sempre più concreta. Il suo possibile addio segna un cambio epocale per il club rossonero, in cerca di nuove strategie. Nonostante la sua partenza, i riflettori sono puntati su Cambiaso, pronto a raccogliere l'eredità. In un calcio che guarda sempre più verso Oriente, il Milan si trova a un bivio cruciale. Chi sarà il prossimo?

Il terzino può lasciare il Milan a breve: il punto della situazione e l'eventuale sostituto. Ecco come stanno le cose Il Milan e Theo Hernandez sempre più lontani. Dopo l'ultimo summit tra l'agente del terzino francese e Igli Tare, la strada è apparsa sempre più tracciata. (LaPresse) – Calciomercato.it Il Diavolo non ha messo sul piatto alcun tipo di rinnovo, invitando di fatto il calciatore a fare le valigie. L'unica squadra che ha mosso passi concreti è stata così l'Al Hilal. L'idea di trasferirsi in Arabia Saudita non sembrava stuzzicare la fantasia del giocatore, ma nessuna big si è fatta avanti.

