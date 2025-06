Theo Hernandez Juve il terzino del Milan vola in Arabia Saudita? Accordo vicino con l’Al-Hilal Cifre e dettagli

Theo Hernandez, il talentuoso terzino del Milan, è pronto a volare in Arabia Saudita con l'Al-Hilal! Un accordo che si avvicina ai 35 milioni di euro e segna un ulteriore passo nell'emergente mercato calcistico saudita, dove i club stanno investendo massicciamente per attrarre star globali. Sarà questo il segnale di una nuova era per il calcio asiatico? Non perdere i prossimi sviluppi su questa intrigante trattativa!

Theo Hernandez Juve, accordo vicino con l’Al-Hilal. Le cifre e tutti gli aggiornamenti sul futuro del terzino francese. Secondo quanto riferito da Sky Sport, l’ Al-Hilal sarebbe vicino all’accordo con il Milan per Theo Hernandez. La cifra è di circa 35 milioni di euro. La società saudita attende ora la risposta del terzino francese. Theo si avvicina così a grandi passi all’addio ai rossoneri per la Saudi Pro League. Il Milan, invece, pensa già al sostituto: Allegri e Tare hanno messo in cima alla lista Cambiaso. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Theo Hernandez Juve, il terzino del Milan vola in Arabia Saudita? Accordo vicino con l’Al-Hilal. Cifre e dettagli

Leggi anche Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

