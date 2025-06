Theo Hernandez ad un passo dall’addio al Milan | offerta monstre dell’Al Hilal che aspetta Simone Inzaghi

Theo Hernandez potrebbe dire addio al Milan per un'offerta da record dell'Al Hilal, che ha messo sul piatto 35 milioni e uno stipendio stratosferico. Questo scossone nel calcio europeo si inserisce in un trend crescente: i club arabi attraggono sempre piĂą talenti con ingaggi faraonici. Un cambio di paradigma che sta ridisegnando il panorama calcistico. RiuscirĂ il Milan a trattenere il suo gioiello?

Leggi anche Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

Ultim’ora Milan, Theo ad un passo dall’addio: il sostituto arriva dalla Juve

Secondo spaziomilan.it: Il Milan si prepara a salutare uno dei suoi protagonisti degli ultimi anni. Come riportato da Gianluca Di Marzio, è stato raggiunto un accordo tra il club rossonero e l’Al Hilal per la cessione di ...

Da fanpage.it: In cima alla lista dei desideri c'è Theo Hernandez, per cui sarebbe già stato raggiunto un accordo di massima con il Milan: 35 milioni di euro la cifra sul tavolo. Ma il vero colpo riguarda il sì del ...

Milan, Theo Hernandez vicino all’Al-Hilal per 35 mln: idea Cambiaso per sostituirlo

Come scrive sport.sky.it: Il laterale francese è vicino all’Al-Hilal: il Milan ha un accordo di massima con il club arabo, che in questi giorni sta trattando anche per portare Simone Inzaghi in panchina. La base di accordo è d ...