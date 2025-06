The Walking Dead | Daryl Dixon le due stagioni al via oggi su Sky e NOW

Oggi su Sky e Now debutta "The Walking Dead: Daryl Dixon", un viaggio intrigante che ci porta in Francia, dove il nostro eroe si ritrova in un abbazia tra suore e misteri. Mentre il mondo degli zombie continua a evolversi, questa nuova avventura esplora temi di speranza e redenzione. Riuscirà Daryl a salvare Laurent e a trovare la sua strada? Non perderti il primo episodio!

Daryl si ritrova in Francia, senza sapere come sia finito lì, e finisce in un'abbazia dove un gruppo di suore gli affida il destino di Laurent.

Leggi anche Teoria inquietante su rick grimes rivela il più grande buco di trama dello spinoff di the walking dead - La serie spin-off "Dead City" ha riacceso l’interesse per Rick Grimes, figura centrale di The Walking Dead.

