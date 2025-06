The Devils sarà il nuovo film di James Cameron? Il regista annuncia l’adattamento del romanzo fantasy

James Cameron è pronto a tornare sul grande schermo con "The Devils", un adattamento del romanzo fantasy di Joe Abercrombie. Dopo il successo di Avatar, il regista sorprende ancora, esplorando nuovi mondi e storie avvincenti. In un’epoca in cui il fantasy sta conquistando il pubblico, questo progetto potrebbe ridefinire le aspettative del genere. Rimanete sintonizzati: la magia di Cameron potrebbe portare a una rivoluzione cinematografica!

Il regista di Avatar starebbe preparando un nuovo film tratto dal libro di Joe Abercrombie, mentre Ghosts of Hiroshima resta in fase di sviluppo. James Cameron è pronto a sorprendere ancora. Dopo anni dedicati quasi esclusivamente al mondo di Avatar, l'iconico regista di Titanic e Terminator torna sotto i riflettori per un nuovo e ambizioso progetto. Questa volta, si tratta dell'adattamento cinematografico di The Devils, romanzo fantasy firmato da Joe Abercrombie e pubblicato di recente anche in Italia con il titolo I Demoni. Avatar 3, James Cameron conferma la durata epica: "Supererà le 3 ore" Il prossimo progetto di James Cameron Il regista ha annunciato personalmente, attraverso un post sui social, di aver acquisito i diritti per la trasposizione cinematografica del libro, aggiungendo che . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - The Devils sarà il nuovo film di James Cameron? Il regista annuncia l’adattamento del romanzo fantasy

Le notizie più recenti da fonti esterne

Pallavolo: Giannelli in azzurro, Crosato nuovo volto della Sir Susa Vim Perugia; Brad Shaw intraprende una nuova sfida come allenatore assistente per i New Jersey Devils di Sheldon Keefe.; Calciomercato Napoli, la nuova mossa per l'attacco è Guirassy; Brad Shaw si unisce ai New Jersey Devils come allenatore assistente nella lotta per la supremazia NHL.. 🔗Cosa riportano altre fonti