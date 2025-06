The Crazy Color Race 1 giugno 2025 il Lago dei Tre Comuni si tinge di solidarietà e colori

Preparati a vivere un'esperienza unica il 1° giugno 2025! La Crazy Color Race arriverà al Lago dei Tre Comuni, un evento che non è solo una passeggiata, ma una celebrazione di colori e sorrisi per la solidarietà. In un contesto sempre più attento al sociale, questa manifestazione coinvolgerà famiglie e amici nel nome di A.G.M.E.N. Friuli Venezia Giulia. Segna la data e unisciti a noi per un giorno indimenticabile!

Una cascata di colori, sorrisi e solidarietà animerà le rive del Lago dei Tre Comuni, in provincia di Udine, domenica 1° giugno 2025, con la nuova edizione della Crazy Color Race, la passeggiata colorata organizzata da Crazy Bob APS a sostegno dell'A.G.M.E.N. Friuli Venezia Giulia. L'evento, non competitivo e aperto a tutte le età, si svolgerà su un suggestivo percorso di 7,6 km attorno al lago che abbraccia i territori comunali di Cavazzo Carnico, Trasaghis e Bordano, dove i partecipanti saranno avvolti da polveri colorate in diversi punti, creando un'atmosfera di festa e condivisione. L'iniziativa, ormai attesa e partecipata da tutta la comunità (già 350 gli iscritti) ha l'obiettivo di raccogliere fondi a favore di A.

