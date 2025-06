The Assessment – la valutazione | la nostra recensione

Dal 8 maggio 2025, preparati a immergerti in un mondo distopico con "The Assessment – La valutazione", il primo lungometraggio di Fleur Fortuné. Con un cast stellare che include Elizabeth Olsen e Alicia Vikander, il film esplora tematiche attuali come la maternità in un contesto di valutazione sociale. In un'epoca in cui i diritti individuali sono sempre più sotto esame, questa pellicola promette di farci riflettere e discutere. Non perdertelo!

Dall'8 Maggio 2025 è disponibile su Prime Video il film The Assessment – la valutazione, primo lungometraggio della regista Fleur Fortuné, con protagonisti Elizabeth Olsen, Alicia Vikander e Himesh Patel. Presentato nel 2024 al Toronto International Film Festival, questo thriller dispotico ci catapulta in un mondo parallelo, nel quale la maternità è da considerarsi un privilegio da ottenere solo dopo una rigida valutazione da parte dello Stato. La trama. Mia (Elizabeth Olsen) e Aaryan (Himesh Patel) sono una giovane coppia che desidera avere un figlio e decidono di fare domanda al governo centrale per entrare nella selezione.

