Dopo il flop al botteghino il film di Barry Levinson sbarca in homevideo con un blu-ray Warner tecnicamente eccellente anche se privo di extra: è l'occasione per riscoprire le qualità di un gangster movie troppo bistrattato. Inutile girarci attorno con le parole. Al cinema The Alto Knights - I due volti del crimine è stato un autentico flop. E questo nonostante un ottimo budget, un regista autore di film notevoli come Barry Levinson, la sceneggiatura di Nicholas Pileggi (quello di Quei bravi ragazzi, per intenderci) e la curiosità di vedere il grande Robert De Niro interpretare due ruoli, addirittura i due protagonisti assoluti della storia, ovvero i boss della malavita organizzata Vito Genovese e Frank Costello. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - The Alto Knights, ecco perché il gangster movie col doppio De Niro merita una seconda chance in homevideo

