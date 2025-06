Thailandia cerca di farsi una foto con una tigre ma il felino lo aggredisce

Un selfie può costare caro, soprattutto quando si tratta di animali selvatici. La recente aggressione di un turista indiano da parte di una tigre addomesticata in Thailandia riporta alla luce il delicato equilibrio tra turismo e rispetto per la fauna. In un'epoca in cui il turismo responsabile è sempre più richiesto, è tempo di riflettere su come proteggere sia i viaggiatori che gli animali, prima che sia troppo tardi.

Un turista indiano, in vacanza a Phuket, in Thailandia, è stato aggredito da una tigre addomesticata, mentre cercava di scattarsi un selfie con il felino. L'episodio ha riacceso il dibattito sulla sicurezza e sull’etica del turismo naturalistico, con molti che chiedono riforme urgenti e normative più severe. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Thailandia, cerca di farsi una foto con una tigre... ma il felino lo aggredisce

