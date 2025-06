Terza edizione tre giorni e terzo pienone per Cortona Comics

Cortona Comics si è chiusa con un altro pienone, confermandosi un punto di riferimento nel panorama delle fiere del fumetto. Questa terza edizione ha richiamato appassionati da tutta Italia, rendendo il chiostro di Sant’Agostino un vero e proprio hub culturale. In un momento in cui il fumetto vive una nuova rinascita, Cortona dimostra che la passione per le graphic novel non conosce confini. Non perdere l'occasione di scoprire il futuro di questo affascinante mondo!

Terza edizione, tre giorni e terzo successo della manifestazione dedicata al fumetto nel suggestivo chiostro di Sant'Agostino. Si conclude oggi il Cortona Comics ed è tempo di primi bilanci. "Cortona Comics si conferma come la piccola fiera più grande d'Italia" afferma Domenico Monteforte, tra.

