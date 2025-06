Terrorismo nuovo attacco contro Israele negli Usa | sei persone ferite con un lanciafiamme L’attentatore | Palestina libera

Un nuovo attacco contro Israele scuote gli Stati Uniti: sei persone ferite in un assalto con un lanciafiamme a Boulder. Questo episodio si inserisce in un clima di crescente tensione, dove le manifestazioni per la liberazione degli ostaggi a Gaza diventano teatro di violenza. È un segnale preoccupante di come conflitti internazionali possano riflettersi in atti estremi a migliaia di chilometri di distanza. Cosa ci riserverà il futuro?

Alcune persone che chiedevano il rilascio degli ostaggi israeliani a Gaza sono rimaste ferite nel corso di un attacco avvenuto a Boulder, in Colorado negli Stati Uniti. Si tratta del secondo gravissimo attacco in pochi giorni contro Israele negli Usa. Il 22 maggio scorso un uomo ha ucciso due funzionari dell’Ambasciata di Tel Aviv a Washington. (ANSA FOTO) – Notizie.com Stavolta il presunto responsabile avrebbe utilizzato un lanciafiamme artigianale ed un ordigno incendiario. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Terrorismo, nuovo attacco contro Israele negli Usa: sei persone ferite con un lanciafiamme. L’attentatore: “Palestina libera”

