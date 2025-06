Terrore al ristorante bimbo di 1 anno soffoca ma interviene una neolaureata…

Un pranzo che si trasforma in un incubo: un bimbo di un anno ha rischiato di soffocare in un ristorante di Como. Ma la fortuna ha voluto che a intervenire fosse una neolaureata in medicina, pronta a mettere in pratica le sue conoscenze. In un periodo in cui le storie di eroismo quotidiano sono sempre più rilevanti, questo episodio ci ricorda l'importanza della formazione e della prontezza d’azione. Un gesto che può salvare una vita!

Domenica a mezzogiorno, il clima sereno di una giornata di inizio giugno ha lasciato spazio alla paura. Un pranzo in famiglia, in un tranquillo ristorante del centro di Como, ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Un bambino di appena un anno ha smesso di respirare. Tutto è avvenuto in pochi istanti, durante un normale pasto. Leggi anche: Etna, nube eruttiva alta chilometri: crollo cratere scatena fontana di lava Una giornata di festa, poi il dramma. Nel locale affacciato su piazza Croggi, molte famiglie stavano godendosi il pranzo. Tra loro, anche una coppia con il proprio figlio piccolo. Nessun segnale di allarme, solo chiacchiere e piatti serviti ai tavoli.

