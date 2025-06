Terribile scontro auto-moto nel Leccese | morto un 60enne

Un tragico incidente scuote la provincia di Lecce, riportando alla ribalta il tema della sicurezza stradale. Un motociclista di 60 anni ha perso la vita in uno scontro con un'auto, un evento che sottolinea l'importanza della prudenza su strada. Mentre le vacanze estive attirano sempre più turisti, è fondamentale ricordare che la sicurezza non va mai in ferie. La strade devono essere percorribili in sicurezza per tutti!

Ancora un incidente mortale in provincia di Lecce, sulla Vernole-Acquarica: a perdere la vita è stato un motociclista di 60 anni, originario di Pisignano. L'incidente si è verificato nei pressi del campo sportivo: la vittima viaggiava con la moglie su una moto Guzzi, quanto si è scontrata con un’Audi condotta da un turista di Verona. Per il motociclista, sbalzato sull'asfalto, a nulla sono serviti. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Terribile scontro auto-moto nel Leccese: morto un 60enne

