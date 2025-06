Terribile ecco il video-selfie dell’assassino di Michael Boschetto trovato dal padre

Un anno dopo l'orribile omicidio di Michael Boschetto, un video shock fa riemergere il dramma. Il padre della vittima ha trovato un selfie del presunto assassino, Giacomo Friso, girato subito dopo l'aggressione. Questo inquietante risvolto non solo aggiunge dettagli alla vicenda, ma ci invita a riflettere su quanto la tecnologia possa catturare momenti tragici, trasformandoli in testimoni di una realtà che fatichiamo ad accettare. Un appello a non dimenticare.

A oltre un anno dal tragico omicidio di Michael Boschetto, accoltellato a morte il 27 aprile 2024 a Villafranca Padovana, emergono nuovi dettagli inquietanti. Il padre della vittima ha recentemente trovato, sul cellulare del figlio, un video-selfie del presunto omicida, Giacomo Friso, registrato subito dopo l’aggressione mortale. Il filmato, scoperto sull’iPhone di Boschetto restituito alla famiglia dopo il sequestro, mostra Friso che si riprende con un’espressione compiaciuta, apparentemente indifferente alla gravità del suo gesto. Secondo quanto emerso, Michael Boschetto potrebbe essere stato ancora agonizzante nel momento in cui Friso ha rubato il cellulare dalla tasca della vittima per registrare il video. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Terribile, ecco il video-selfie dell’assassino di Michael Boschetto trovato dal padre

Leggi anche Omicidio Boschetto, il padre sblocca l’iPhone del figlio ucciso e trova un selfie terribile - Un'orrenda scoperta scuote Padova: il padre di Michael Boschetto, ucciso un anno fa, sblocca l'iPhone del figlio e trova un selfie inquietante del presunto assassino.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Tenta un selfie abbracciando la tigre allo zoo ma l’animale reagisce: il video fa paura; Michael Boschetto ucciso a coltellate, svolta dopo un anno: il papà sblocca l'iPhone e trova un video-selfie d; Papà sblocca l'iPhone del figlio ucciso a coltellate e trova il video-selfie del presunto killer; Riapre l'IPhone del figlio ucciso e ci trova il selfie del killer. 🔗Cosa riportano altre fonti

Video selfie del presunto assassino di Michael Boschetto trovato nel telefono della vittima a Villafranca Padovana

Lo riporta gaeta.it: Il ritrovamento di un video selfie sul telefono di Michael Boschetto, restituito dai carabinieri al padre, mostra il presunto assassino Giacomo Friso mentre balla dopo l’omicidio a Villafranca Padovan ...

Al TGR del Veneto il video-selfie dell'assassino di Michael Boschetto

Da repubblica.it: Il TGR Rai del Veneto ha mostrato i trenta secondi di un video-selfie fatto da Giacomo Friso, il presunto omicida di Michael Boschetto, con il telefono della vittima poco dopo il delitto il 27 aprile ...

Riapre il cellulare del figlio ucciso e trova il selfie del killer

Segnala informazione.it: Un colpo di scena terribile per i famigliari della vittima. Il padre di un ragazzo ucciso a coltellate in Veneto un anno fa è riuscito finalmente a sbloccare il cellulare (un IPhone) del ragazzo, che ...