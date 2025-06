Ternana-Pescara un sogno chiamato Serie B | il Liberati pronto a spingere i rossoverdi

Un sogno chiamato Serie B: questa sera, il Liberati si trasformerà in un vulcano di emozioni per Ternana-Pescara! Due città unite da una passione comune, pronte a sostenere le rispettive squadre nella finale Play Off. Con la diretta su Rai 2, il pubblico potrà vivere ogni istante di questa sfida che potrebbe scrivere la storia del calcio italiano. Non perdere l'occasione di assistere a un match che promette scintille!

Due città si fermano per assistere a Ternana-Pescara. La finale Play Off mette in palio l'ultimo biglietto utile per la 'Serie B 20252026'. Il match in programma alle 21.15 sarà visibile anche su Rai 2 come la partita di ritorno in programma sabato 7 giugno al medesimo orario.

Leggi anche Serie C, la fase nazionale dei playoff: Giana Erminio-Ternana, Crotone-Vicenza, Vis Pesaro-Pescara, Atalanta U23-Audace Cerignola. Le semifinali - Con la conclusione dei gironi B e C, la regular season di Serie C è giunta al termine, ma la competizione è tutt'altro che finita.

