Ternana-Pescara ultime dai campi e probabili formazioni | ballottaggio in attacco tra Ferrante e Cianci

Questa sera, alle 21.15, la tensione è palpabile: Ternana e Pescara si sfidano nella finale di andata dei playoff. Un momento cruciale per entrambe le squadre, pronte a dare il massimo dopo aver superato rispettivamente Vicenza e Audace Cerignola. Attenzione particolare al ballottaggio in attacco tra Ferrante e Cianci: chi avrà l’ardore giusto per scatenare l’inferno sul campo? La promozione è a un passo, non perderti questo spettacolo

Le formazioni di Ternana-Pescara si affrontano nella finale di andata dei play off (questa sera, lunedì 2 giugno, alle 21.15). I rossoverdi hanno eliminato il Vicenza in semifinale mentre la compagine dannunziana ha superato l’Audace Cerignola. Rispetto alle sfere i biancazzurri hanno disputato. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Ternana-Pescara, ultime dai campi e probabili formazioni: ballottaggio in attacco tra Ferrante e Cianci

Leggi anche Serie C, la fase nazionale dei playoff: Giana Erminio-Ternana, Crotone-Vicenza, Vis Pesaro-Pescara, Atalanta U23-Audace Cerignola. Le semifinali - Con la conclusione dei gironi B e C, la regular season di Serie C è giunta al termine, ma la competizione è tutt'altro che finita.

Su questo argomento da altre fonti

Ternana-Pescara, la prima di due Finali che valgono il sogno serie B: ultime, probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming; Ternana-Pescara, ultime dai campi e probabili formazioni: ballottaggio in attacco tra Ferrante e Cianci; Verso Ternana-Pescara, Baldini in ansia per Brosco e Pellacani: le ultime; Ternana-Pescara finale playoff Serie C, dove vederla in TV e streaming gratis: orario e canale in chiaro. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Luca Leone: “Ternana consapevole, Pescara trascinato dall’entusiasmo. Finale meritata”

ternananews.it scrive: Il direttore sportivo Luca Leone analizza le qualità di Ternana e Pescara in vista della finale playoff: "Rossoverdi organizzati e solidi, ma il Pescara vola sull’entusiasmo. Entrambe hanno meritato l ...

Ternana-Pescara finale playoff Serie C, dove vederla in TV e streaming gratis: orario e canale in chiaro

Come scrive fanpage.it: Ternana-Pescara è la partita d’andata della finale dei playoff di Serie C: si gioca allo stadio Liberati di Terni oggi, lunedì 2 giugno, alle ore 21:15 ...

Ternana-Pescara, la prima di due Finali che valgono il sogno serie B: ultime, probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

Si legge su ilpescara.it: Pescara bolle di passione per il sogno Serie B, che è ancora distante 180 minuti, ovvero due partite salvo supplementari e rigori: sono quelle con la Ternana, valide come Finali playoff che mettono in ...