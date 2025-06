Ternana-Pescara | Sfida di Categoria Superiore in Finale

La finale Ternana-Pescara promette emozioni forti: due storie calcistiche che si intrecciano in un match da categoria superiore. Fabio Liverani sottolinea un dato interessante: nessuna vittoria per la Ternana contro il Pescara in questo campionato. Un motivo in più per attendere con trepidazione il fischio d’inizio! In un contesto calcistico sempre più competitivo, questa sfida rappresenta l’essenza della passione sportiva italiana. Chi alzerà il trofeo?

di Augusto Austeri TERNI È la classica sfida da categoria superiore. Parlano chiaro la storia dei due Club, l’importanza e il calore delle piazze, ma anche la caratura dei team. "Sono in finale le due squadre che sul campo hanno fatto meglio – spiega Fabio Liverani – e che si conoscono bene tra loro. In questo campionato la Ternana non ha mai battuto il Pescara. Stavolta si gioca su 180 minuti e per noi sarà fondamentale restare in partita fino all’ultimo, confermando la crescita e ribadendo le buone prestazioni viste nelle ultime due gare al "Liberati". Loro hanno grandi individualità , soprattutto sulle corsie esterne dove i duelli sono sempre decisivi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ternana-Pescara: Sfida di Categoria Superiore in Finale

Leggi anche Serie C, la fase nazionale dei playoff: Giana Erminio-Ternana, Crotone-Vicenza, Vis Pesaro-Pescara, Atalanta U23-Audace Cerignola. Le semifinali - Con la conclusione dei gironi B e C, la regular season di Serie C è giunta al termine, ma la competizione è tutt'altro che finita.

