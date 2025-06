Ternana-Pescara le formazioni UFFICIALI della gara

Stasera il palco è tutto per Ternana e Pescara, che si sfideranno nella finale Play Off di Serie C alle 21.30. I rossoverdi, purtroppo, dovranno fare a meno di alcuni pezzi pregiati, mentre i biancazzurri sperano di brillare nonostante l'assenza di Brosco. Sarà una gara che potrebbe segnare un importante passo verso la promozione, in un campionato sempre più avvincente e ricco di sorprese. Chi avrà la meglio?

Leggi anche Serie C, la fase nazionale dei playoff: Giana Erminio-Ternana, Crotone-Vicenza, Vis Pesaro-Pescara, Atalanta U23-Audace Cerignola. Le semifinali - Con la conclusione dei gironi B e C, la regular season di Serie C è giunta al termine, ma la competizione è tutt'altro che finita.

