Ternana-Pescara le formazioni UFFICIALI della gara | Alexis Ferrante guida l' attacco delle Fere

Questa sera, la finale dei Play Off di Serie C tra Ternana e Pescara promette emozioni forti! Con Alexis Ferrante in prima linea, le Fere cercano il riscatto in un campionato sempre più competitivo. Ma attenzione: l’assenza di alcuni titolari potrebbe rivelarsi decisiva. In un contesto dove la lotta per la promozione si fa serrata, chi avrà la meglio? Non perderti l'azione, le sorprese sono dietro l'angolo!

Le formazioni di Ternana-Pescara si affrontano nella finale Play Off della Serie C (ore 21.30). I rossoverdi sono privi di quattro calciatori. Indisponibili Loiacono, Brignola, Krastev e de Boer. Nei biancazzurri non ci sarà il difensore centrale Brosco. Ha recuperato il compagno di reparto.

Leggi anche Serie C, la fase nazionale dei playoff: Giana Erminio-Ternana, Crotone-Vicenza, Vis Pesaro-Pescara, Atalanta U23-Audace Cerignola. Le semifinali - Con la conclusione dei gironi B e C, la regular season di Serie C è giunta al termine, ma la competizione è tutt'altro che finita.

LIVE – TERNANA-PESCARA, le formazioni ufficiali

Benvenuti nella webcronaca di Ternana-Pescara, gara valida per l'andata della finale dei play off di Serie C. Fischio d'inizio alle ore 21.15.

Ternana-Pescara, le formazioni UFFICIALI della gara

Le formazioni di Ternana-Pescara si affrontano nella finale Play Off della Serie C (ore 21.30). I rossoverdi sono privi di quattro calciatori. Indisponibili Loiacono, Brignola, Krastev ...

Finale Playoff Serie C: le formazioni ufficiali di Ternana-Pescara

Sono arrivate le formazioni ufficiali per la finale d'andata dei playoff di Serie C tra Ternana e Pescara, in programma stasera alle ore 21:15 allo stadio Liberati di Terni. La sfida decreterà chi, ...