Ternana-Pescara, la DIRETTA del match allo stadio Liberati

Una serata da vivere intensamente: Ternana e Pescara si sfidano allo stadio Liberati per l'ultimo atto del campionato! La vittoria non è solo un sogno, ma il passaporto per la Serie B 2024/2025. Un match che rappresenta la speranza di intere città, dove il tifo si fonde con la storia. Chi avrà la meglio? Non perdere l'emozione di questo duello che scriverà il futuro del calcio italiano!

Ultimo e decisivo atto del campionato. La finale tra Ternana-Pescara indicherà l'ultima formazione promossa in Serie B del torneo 20242025. La gara di andata è in programma stasera in uno stadio Liberati gremito di passione e di entusiasmo. I rossoverdi sono arrivati alla finale dopo aver.

Leggi anche Serie C, la fase nazionale dei playoff: Giana Erminio-Ternana, Crotone-Vicenza, Vis Pesaro-Pescara, Atalanta U23-Audace Cerignola. Le semifinali - Con la conclusione dei gironi B e C, la regular season di Serie C è giunta al termine, ma la competizione è tutt'altro che finita.

