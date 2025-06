Ternana-Pescara | dove vederla orario e probabili formazioni

Il Libero Liberati di Terni si prepara a ospitare un match che promette emozioni forti: Ternana-Pescara, finale playoff di Serie C. Domenica, i riflettori saranno puntati su due squadre pronte a dare il massimo per la promozione. Non perdere l’orario e le formazioni, perché questa non è solo una partita, ma un'opportunità per scrivere la storia. Scopri le ultime e preparati a vivere un pomeriggio indimenticabile!

Al Libero Liberati andrĂ in scena la sfida di Serie C Ternana-Pescara: le ultime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv Al Libero Liberati di Terni si giocherĂ la gara valevole per l’andata della finale playoff di Serie C tra Ternana-Pescara. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida. Le . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Ternana-Pescara: dove vederla, orario e probabili formazioni

Leggi anche Serie C, la fase nazionale dei playoff: Giana Erminio-Ternana, Crotone-Vicenza, Vis Pesaro-Pescara, Atalanta U23-Audace Cerignola. Le semifinali - Con la conclusione dei gironi B e C, la regular season di Serie C è giunta al termine, ma la competizione è tutt'altro che finita.

