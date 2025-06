Ternana-Pescara di serie C stasera in chiaro su Rai 2 | a che ora e dove vederla anche in streaming

Stasera il calcio si accende su Rai 2! Alle 21:15, Ternana e Pescara si sfideranno in un finale playoff di Serie C che promette emozioni forti. Un match che non solo rappresenta una battaglia sul campo, ma anche l'incarnazione della passione calcistica italiana. Non perdere l’occasione di vedere due squadre pronte a dare tutto. Segui l’evento dal vivo o in streaming e lasciati coinvolgere dall'atmosfera del grande calcio!

Appuntamento questa sera alle 21:15 per vivere insieme il primo atto di una finale che promette spettacolo, l'incontro sarà visibile anche su Sky per gli abbonati. Tutto pronto allo stadio Libero Liberati di Terni per l'attesissimo primo atto della finale playoff di Serie C. Questa sera, lunedì 2 giugno, alle ore 21:15, Ternana e Pescara scendono in campo per la gara d'andata di un doppio confronto che vale un'intera stagione: una sfida cruciale, da 180 minuti (più eventuali supplementari e rigori), che decreterà quale delle due storiche piazze italiane conquisterà l'accesso alla prossima Serie B. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Ternana-Pescara di serie C stasera in chiaro su Rai 2: a che ora e dove vederla anche in streaming

Leggi anche Serie C, la fase nazionale dei playoff: Giana Erminio-Ternana, Crotone-Vicenza, Vis Pesaro-Pescara, Atalanta U23-Audace Cerignola. Le semifinali - Con la conclusione dei gironi B e C, la regular season di Serie C è giunta al termine, ma la competizione è tutt'altro che finita.

