Ternana-Pescara 0-1 le pagelle del match | Vallocchia rosso ' fatale' Capuano e Martella i migliori

Il match tra Ternana e Pescara si chiude con una sconfitta amara per i rossoverdi, ma le pagelle raccontano di lampi di speranza. Vannucchi si distingue con parate decisive, mentre Donati dimostra grande grinta. In un contesto di campionato sempre più competitivo, ogni dettaglio conta: la reazione e l’applicazione sono fondamentali per risalire la classifica. Curiosi di scoprire se la Ternana saprà rialzarsi?

Le pagelle rossoverdi di Ternana-Pescara: Vannucchi 6 due prodezze ed altrettante uscite da rimarcare. Sorpreso dalla deviazione di Aloi anche se, dal punto di vista della reattività , poteva fare qualcosa in più Donati 6 corsa, dinamismo ed applicazione. Meno incisivo nello sfruttare gli. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Ternana-Pescara 0-1, le pagelle del match: Vallocchia rosso 'fatale'. Capuano e Martella i migliori

Leggi anche Serie C, la fase nazionale dei playoff: Giana Erminio-Ternana, Crotone-Vicenza, Vis Pesaro-Pescara, Atalanta U23-Audace Cerignola. Le semifinali - Con la conclusione dei gironi B e C, la regular season di Serie C è giunta al termine, ma la competizione è tutt'altro che finita.

Approfondimenti da altre fonti

Ternana-Pescara, la prima di due Finali che valgono il sogno serie B: ultime, probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming; Serie C 2024/25 - Ternana - Pescara 0-1: gli Highlights - Video; Dove vedere Ternana-Pescara, la finale playoff di Serie C: cosa succede in caso di parità ?; Ternana-Pescara: Finale Playoff al Liberati, Biglietti Esauriti e Grande Attesa. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Ternana – Pescara 0-1 highlights e gol: Letizia decide l’andata per il Delfino! – VIDEO

Da generationsport.it: Ternana - Pescara 0-1 highlights e gol: Letizia decide per i biancoazzurri, le Fere giocano per 80 minuti in 10.

Pagelle Ternana-Pescara 0-1: Vallocchia inguaia Liverani, Letizia beffa Vannucchi e Baldini vede la B

sport.virgilio.it scrive: Serie C andata della finale playoff Ternana-Pescara 0-1 top e flop: Vallocchia si fa espellere subito e Baldini ne approfitta. Letizia mvp: Vannucchi sorpreso.

Playoff: la finale di andata va al Pescara che sconfigge per 1-0 la Ternana in dieci

Riporta msn.com: Terni - La Ternana perde 1-0 contro il Pescara. Una gara decisa al 12' della ripresa con una conclusione di Letizia da oltre trenta metri deviata a ...