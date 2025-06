Ternana-Pescara 0-1 il Delfino sbanca il Liberati e vede la B | cronaca tabellino e voti

Il Pescara conquista una vittoria fondamentale al Liberati, battendo la Ternana 1-0 in un match che fa sognare i tifosi. Con oltre 10.000 spettatori sugli spalti, l’atmosfera è stata da grande evento sportivo, testimoniando la crescente passione per il calcio di categoria. Un dato interessante? L'ospitalità dei 750 tifosi del Pescara dimostra quanto questo sport unisca e accenda gli animi. La B è più vicina!

Stadio quasi tutto esaurito (10.703 spettatori, di cui 750 ospiti), come d'altro canto sarà quello che ospiterà il ritorno ma con numeri quasi doppi, e clima da Partitissima al Liberati. Squadre così in campo: nella Ternana, Vannucchi tra i pali, in difesa Donati, Capuano e Martella, sulle fasce. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Ternana-Pescara 0-1, il Delfino sbanca il Liberati e vede la B: cronaca, tabellino e voti

Leggi anche Serie C, la fase nazionale dei playoff: Giana Erminio-Ternana, Crotone-Vicenza, Vis Pesaro-Pescara, Atalanta U23-Audace Cerignola. Le semifinali - Con la conclusione dei gironi B e C, la regular season di Serie C è giunta al termine, ma la competizione è tutt'altro che finita.

