Ternana-Pescara 0-1 i dannunziani vincono il match di andata

La finale di andata tra Ternana e Pescara si preannuncia esplosiva! Con il 0-1 a favore dei D'Annunziani, il sogno della Serie B si avvicina per entrambe le squadre. Questo match, che ha richiamato un pubblico entusiasta allo stadio Liberati, rappresenta non solo una battaglia sul campo, ma anche la voglia di riscatto delle città . Chi vincerà l’ultimo atto del campionato 2024/2025? La lotta è appena cominci

Ultimo e decisivo atto del campionato. La finale tra Ternana-Pescara indicherà l'ultima formazione promossa in Serie B del torneo 20242025. La gara di andata è in programma stasera in uno stadio Liberati gremito di passione e di entusiasmo. I rossoverdi sono arrivati alla finale dopo aver.

Leggi anche Serie C, la fase nazionale dei playoff: Giana Erminio-Ternana, Crotone-Vicenza, Vis Pesaro-Pescara, Atalanta U23-Audace Cerignola. Le semifinali - Con la conclusione dei gironi B e C, la regular season di Serie C è giunta al termine, ma la competizione è tutt'altro che finita.

Ternana – Pescara 0-1 highlights e gol: Letizia decide l’andata per il Delfino! – VIDEO

Ternana - Pescara 0-1 highlights e gol: Letizia decide per i biancoazzurri, le Fere giocano per 80 minuti in 10.

Pagelle Ternana-Pescara 0-1: Vallocchia inguaia Liverani, Letizia beffa Vannucchi e Baldini vede la B

Serie C andata della finale playoff Ternana-Pescara 0-1 top e flop: Vallocchia si fa espellere subito e Baldini ne approfitta. Letizia mvp: Vannucchi sorpreso.

Playoff: la finale di andata va al Pescara che sconfigge per 1-0 la Ternana in dieci

Terni - La Ternana perde 1-0 contro il Pescara. Una gara decisa al 12' della ripresa con una conclusione di Letizia da oltre trenta metri deviata a ...