Termoli tragico incidente notturno sulla Statale 16 | muore carbonizzato un 35enne

Un tragico incidente ha scosso la notte di Montenero di Bisaccia, dove un 35enne ha perso la vita in un rogo infernale dopo un'uscita di strada sulla Statale 16. Questo evento drammatico riporta alla luce la questione della sicurezza stradale, un tema sempre più urgente in un Paese dove gli incidenti continuano a mietere vittime. È un triste monito: ogni viaggio può nascondere insidie impreviste.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Dramma sulla strada in provincia di Campobasso. Un grave incidente stradale si è verificato questa notte tra l’1 e il 2 giugno lungo la Statale 16 Adriatica, nel territorio di Montenero di Bisaccia, in provincia di Campobasso. La tragedia si è consumata poco dopo l’una e mezza. Auto fuori strada e incendio fatale. Per motivi ancora in fase di accertamento, un’auto è uscita di carreggiata andando a impattare violentemente contro un muretto di contenimento. Subito dopo lo schianto, il veicolo ha preso fuoco. Purtroppo, per il conducente – un uomo di 35 anni residente a Termoli – non c’è stato scampo: il suo corpo è stato ritrovato carbonizzato all’interno dell’abitacolo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Termoli, tragico incidente notturno sulla Statale 16: muore carbonizzato un 35enne

