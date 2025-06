Tentato suicidio del professore al centro delle polemiche per il post sulla figlia di Meloni | è grave ma non in pericolo di vita

Il tentato suicidio del professore Stefano Addeo, coinvolto in una controversia per un post contro la figlia della premier Meloni, riaccende il dibattito sulla pressione sociale e mediatica. Un episodio drammatico che mette in luce come le polemiche online possano avere conseguenze devastanti nella vita reale. Riflessioni urgenti sul confine tra libertà di espressione e responsabilità individuale: è tempo di ascoltare e comprendere.

Stefano Addeo, il professore 65enne finito nei giorni scorsi al centro di un’accesa polemica per un post sui social contro la figlia della premier Giorgia Meloni, è attualmente ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Nola dopo un presunto tentativo di suicidio. Secondo una prima ricostruzione, Stefano Addeo avrebbe ingerito un mix di farmaci e alcol nella sua abitazione di Marigliano, nel Napoletano. L’allarme è scattato nel tardo pomeriggio di domenica, quando Stefano Addeo ha avvisato la dirigente scolastica del suo istituto, la quale ha immediatamente contattato i Carabinieri. I militari, giunti sul posto, hanno trovato il docente in stato di incoscienza e hanno allertato i soccorsi. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Tentato suicidio del professore al centro delle polemiche per il post sulla figlia di Meloni: è grave ma non in pericolo di vita

Leggi anche Napoli: 34enne trovata morta e 31enne in fin di vita, ipotesi tentato omicidio-suicidio - A Napoli e nei dintorni, sono state trovate due donne ferite da arma da fuoco: una di 34 anni senza vita a Volla, e una di 31 anni in condizioni critiche in un'auto a Napoli.

Se ne parla anche su altri siti

Minacce alla figlia di Meloni, prof ha tentato il suicidio; Controlli stradali, non solo patente e libretto: dal 1° giugno verifiche col Ced, di cosa si tratta; Prato, escort scomparsa: i sospetti degli inquirenti su un avvocato respinto; Arriva il caldo africano: ecco quando. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Professore di Marigliano tenta il suicidio dopo post d'odio contro la figlia di Giorgia Meloni

Scrive msn.com: Il professore di Marigliano, autore di un post d'odio su Facebook, tenta il suicidio ed è ricoverato a Nola.

Prof del post contro la figlia di Meloni tenta il suicidio, ricoverato Stefano Addeo: «Mix di alcol e pillole, ha ingerito tutto»

Segnala msn.com: Stefano Addeo, il professore di tedesco di un istituto superiore della provincia di Napoli, recentemente al centro delle cronache per un post offensivo rivolto a Ginevra, la figlia di Giorgia Meloni,.

Minacce alla figlia di Meloni, il professore ha tentato il suicidio

Lo riporta rainews.it: Il docente è stato soccorso dai carabinieri: non è in pericolo di vita. Avrebbe ingerito medicinali e poi avvisato la dirigente scolastica ...