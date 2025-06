Tentata rapina a Saronno | giovane esperto di arti marziali mette in fuga l’aggressore

Nella notte tra il 1° e il 2 giugno, un giovane di 20 anni ha dimostrato che la preparazione può fare la differenza. Mentre tornava a casa a Saronno, ha affrontato un tentativo di rapina e, grazie alle sue abilità nelle arti marziali, è riuscito a mettere in fuga l'aggressore. Questo episodio riaccende il dibattito sulla sicurezza urbana e sull'importanza dell'autodifesa. Un esempio di coraggio che potrebbe ispirare molti!

ABBONATI A DAYITALIANEWS Aggressione nella notte tra l’1 e il 2 giugno. Nella notte tra domenica 1° e lunedì 2 giugno, intorno alle 2:30, un giovane di 20 anni è stato aggredito mentre rientrava a casa a Saronno, in provincia di Varese. L’episodio è avvenuto in via Baracca, in una zona periferica e poco frequentata, non lontana dal centro storico. Il ragazzo stava camminando da solo quando un uomo ha tentato di rapinarlo, probabilmente con l’intento di sottrargli il portafoglio o il telefono. Tuttavia, la vittima si è dimostrata tutt’altro che indifesa. La reazione del 20enne: rapinatore in fuga. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Tentata rapina a Saronno: giovane esperto di arti marziali mette in fuga l’aggressore

Leggi anche Napoli, tentata rapina nell'ufficio postale in via Caravaggio: banditi arrestati dalla polizia - Questa mattina, un tentativo di rapina ha scosso l'ufficio postale di Napoli in via Caravaggio. I banditi, prontamente arrestati dalla polizia di Stato, hanno tentato un blitz all'interno dell'agenzia, ma l'intervento tempestivo delle forze dell'ordine ha evitato conseguenze più gravi.

Su questo argomento da altre fonti

Saronno, tentata rapina in centro: 20enne mette in fuga aggressore con le arti marziali; Ragazzo aggredito e rapinato Ladro bloccato dagli amici della vittima. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Aggressione a Saronno: rapinatore in fuga dopo la reazione del giovane esperto di arti marziali

Si legge su laprovinciadivarese.it: Pensava di trovare una vittima facile, ma ha scelto la persona sbagliata. Il ventenne reagisce e mette in fuga l’aggressore. Indagini in corso.

Docente lo mette in fuga dopo la tentata rapina: giovane somalo denunciato dai carabinieri

Lo riporta msn.com: residente in loco già noto alle Forze di Polizia che si è reso responsabile del reato di tentata rapina. Il 29enne, poco dopo la mezzanotte dello scorso 7 maggio, in piazza Leopardi, ha tentato ...