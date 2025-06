Tenta un furto con spaccata sfondando con l' auto la vetrina di un bar | arrestato

Un furto audace, quello del ladro che ha sfondato la vetrina di un bar con l’auto! Arrestato dai carabinieri, il malvivente ha scelto un giorno di chiusura per mettere in atto il suo piano. Questo episodio non è solo un fatto di cronaca, ma riflette un trend preoccupante: l’aumento dei crimini predatori in Italia. Attenzione, i locali e le comunità devono restare vigili! Cosa ne pensate?

Avrebbe sfondato la vetrina di un bar di via Arapietra con l’auto con lo scopo di rubare i soldi che erano in cassa. Questo quello che, secondo la ricostruzione fatta dai carabinieri, sarebbe accaduto durante il giorno di chiusura dell’attività con l’uomo sopreso dai militari in flagranza di. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Tenta un furto con spaccata sfondando con l'auto la vetrina di un bar: arrestato

