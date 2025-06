Tenta di impedire il furto di uno scooter il ladro lo denuncia

In una notte che sembrava tranquilla, un residente ha deciso di non restare a guardare mentre un ladro tentava di rubare il suo scooter. Ma la svolta sorprendente è che, dopo una colluttazione, è stato il ladro a sporgere denuncia! Questo episodio mette in luce un fenomeno sempre più diffuso: la crescente volontà dei cittadini di proteggere i propri beni. Un risveglio della coscienza collettiva? Leggi per scoprire di più!

Tenta di rubare uno scooter nella notte, un residente lo vede e cerca di fermarlo. Dopo una colluttazione, è il presunto ladro a denunciarlo. Come riporta Telequattro l'episodio è avvenuto intorno all'una di notte di ieri, domenica 1 giugno. Come testimoniato da una telespettatrice, i rumori. 🔗 Leggi su Triesteprima.it © Triesteprima.it - Tenta di impedire il furto di uno scooter, il ladro lo denuncia

