Tenta di aggredire un 20enne di notte ma lui è un esperto di arti marziali | rapinatore in fuga a Saronno

A Saronno, la notte scorsa, un'aggressione si è trasformata in un'avvincente sfida tra un rapinatore e un ventenne esperto di arti marziali. Mentre la paura di crimine cresce nelle città, questa storia ricorda l'importanza della preparazione personale e della difesa. Non è solo un fatto di cronaca, ma un segnale che ci invita a riflettere su come affrontare le insidie della vita moderna. Chi sarà il prossimo protagonista di una storia simile?

La scorsa notte a Saronno (Varese) un uomo ha aggredito un 20enne che stava rincasando per derubarlo. Il ragazzo, però, era esperto di arti marziali e ha reagito all'attacco mettendo in fuga il rapinatore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche Tenta di strangolare studentessa con un laccio: "L'ho vista aggredire anche un'altra donna, aveva delle forbici" - A Bergamo, una donna senzatetto ha tentato di strangolare una studentessa di 22 anni con un laccio in via Bonomelli.

