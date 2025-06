Tensioni geopolitiche e produzione Opec+ spingono il prezzo del petrolio in rialzo

Le tensioni geopolitiche continuano a influenzare il mercato del petrolio, spingendo i prezzi verso l'alto. Dopo un attacco in Ucraina e una produzione Opec+ al di sotto delle aspettative, il barile torna a far parlare di sé. Questo sviluppo non solo impatta le economie globali, ma solleva interrogativi sulle strategie energetiche future. Rimanere aggiornati è fondamentale: che scenari si apriranno per il nostro consumo quotidiano?

Le tensioni geopolitiche sempre elevate, anche a seguito del devastante attacco dell'Ucraina alle basi di bombardieri strategici russi, e un aumento della produzione da parte dell' Opec+ nel week end inferiore al previsto, riportano verso l'alto il prezzo del petrolio che era arrivato a toccare i minimi degli ultimi quattro anni. Sui mercati internazionali il Wti del Texas passa di mano a 62,5 dollari al barile con un aumento del 2,7% mentre il Brent del Mare del Nord, che la scorsa settimana aveva perso il 2%, ora si riavvicina a quota 65 dollari (64,3 +2,4%). Il passivo da inizio anno, mesi nei quali il presidente Trump ha diffuso annunci e controannunci sui dazi e fatto pressione per un prezzo del greggio basso, resta comunque elevato (-15%).

