Tensione dopo la finale | scontro davanti ai pullman

Dopo il fischio finale dell’arbitro c’è stata della tensione sia in campo che fuori: si racconta di un confronto acceso all’uscita dello stadio Maggio e giugno sono i mesi delle finali, quell in cui finisce tutto e ci si gioca una stagione intera. In Italia è toccato prima alla Coppa vinta dal Bologna all’ultimo atto contro il Milan, poi lo scudetto che non ha avuto una finale ma lo è stata di fatto visto che è arrivato all’ultima giornata. E ovviamente c’è stata la finalissima di Champions League, completamente da dimenticare per l’Inter che ha perso addirittura 5-0 col PSG. Una umiliazione storica, che pesa tantissimo ma ovviamente non cancella un percorso intero. 🔗 Leggi su Calciomercato.it