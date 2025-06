Tennista costretta a togliersi il cappellino per giocare al Roland Garros | obbligata dal regolamento

Una regola che fa discutere! Petra Konjikusic, giovane promessa del tennis serbo, è stata costretta a rimuovere il cappellino per rispettare le norme del Roland Garros. Questo episodio solleva interrogativi su come il mondo dello sport possa evolversi, unendo tradizione e innovazione. La questione dell'abbigliamento negli sport è sempre più centrale, soprattutto tra le nuove generazioni. Come cambieranno le regole per adattarsi a questi cambiamenti? Scopri di più!

Petra Konjikusic è una tennista serba che ha giocato il torneo juniores del Roland Garros. A Konjikusic è stato impedito di scendere in campo a causa del berretto irregolare. L'incontro è iniziato quando la 17enne giocatrice lo ha tolto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti da altre fonti

Carlos Alcaraz vince un punto in modo illegale al Roland Garros: ma confessa tutto all'arbitro; Alcaraz parla ai giocatori del PSG al Roland Garros: Mi dispiace, ma conosco quelli dell'Inter; Nadal sorpreso da Federer, Djokovic e Murray al Roland Garros: Mandiamo un messaggio al mondo. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Tennista costretta a togliersi il cappellino per giocare al Roland Garros: obbligata dal regolamento

Si legge su fanpage.it: Petra Konjikusic è una tennista serba che ha giocato il torneo juniores del Roland Garros. A Konjikusic è stato impedito di scendere in campo a causa del berretto irregolare. L’incontro è iniziato ...